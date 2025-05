Lavori per la fognatura a Passo di Rigano resta chiusa la strada che porta a Baida

L'ufficio Traffico e Mobilità del Comune ha annunciato la proroga della chiusura della strada che conduce a Baida fino al 30 giugno 2025. Questa misura è necessaria per continuare i lavori di realizzazione della fognatura nella zona tra via Castellana e il canale di Passo di Rigano, mirata a migliorare il servizio e l'infrastruttura della città.

L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso una nuova ordinanza di proroga fino al 30 giugno 2025, al fine di continuare i lavori per la realizzazione della fognatura della zona compresa tra la via Castellana e il canale di Passo di Rigano, con l'eliminazione dei relativi.

