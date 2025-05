Lavori e investimenti Un Consiglio aperto

Martedì prossimo, il consiglio comunale di Stabbia si riunirà in seduta aperta per discutere di lavori e investimenti cruciali per la comunità. L'incontro si prospetta intenso, con spunti di dibattito vivaci, vista l'opportunità di intervento per i cittadini. In particolare, il ricordo dell'alluvione del 2023 solleverà questioni rilevanti e necessarie per il futuro del territorio.

Sarà il consiglio comunale in seduta aperta a Stabbia del prossimo martedì a tener banco: si preannuncia una seduta intensa e potrebbero non mancare momenti di discussione anche aspra, considerando la possibilità di intervenire che avranno i cittadini presenti. Il ricordo dell’ alluvione del 2023 e dei danni che causò nella frazione è del resto ancora molto vivo. Già qualche giorno fa, però, il sindaco Simona Rossetti ha provveduto a incontrare al circolo i residenti di Stabbia, insieme agli assessori. Un incontro che rientrava nel ciclo di incontri e ascolto della cittadinanza, con i prossimi già fissati per domani al circolo Arci di Cerreto e per mercoledì prossimo al circolo Arci Gavena... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori e investimenti. Un Consiglio aperto

Cosa riportano altre fonti

Lavori e investimenti. Un Consiglio aperto; Valtournenche: opere pubbliche, concimaia e investimenti per Breuil-Cervinia al centro del Consiglio comunale; Torino-Milano, investimenti per 75 milioni sulla linea da Rfi; Ciclabile Destra Po: riapre la variante, ma in Consiglio comunale è polemica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori e investimenti. Un Consiglio aperto - Sarà il consiglio comunale in seduta aperta a Stabbia del prossimo martedì a tener banco: si preannuncia una seduta ... 🔗Lo riporta lanazione.it

Investimenti per 15 milioni: "Ma zero per i parcheggi" - Consiglio che si è aperto col ricordo di Luca Perazzini ... Per quanto riguardo il piano dei lavori, il Comune ha in cantiere investimenti per 15 milioni di euro. Tra i lavori che prenderanno ... 🔗Da msn.com

Bonus 110%, cantieri abbandonati . Scatta la raccolta di firme: "Consiglio comunale aperto" - Il centrodestra unito scende in campo al fianco delle oltre 1.000 famiglie che da 4 anni sono in balia dei lavori "Invitiamo ... firme per chiedere un consiglio comunale aperto sulla vicenda ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

Consiglio aperto sulla siccità, Servono investimenti