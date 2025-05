Lavoratori ex precari alla Regione e negli enti locali la Cisl Fp Sicilia | Grave problema sociale

Lavoratori ex precari alla Regione e negli Enti locali rappresentano un grave problema sociale in Sicilia. Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, lancia un appello, evidenziando l'indifferenza generalizzata nei confronti di questa categoria di lavoratori, le cui difficoltĂ rimangono in gran parte ignorate. L'articolo esplora le sfide affrontate da questi ex precari e l'urgenza di una soluzione.

“Alla Regione e negli Enti locali c’è un problema sociale che si chiama lavoratori ex precari”. A rilanciare l’appello, a distanza di quasi due mesi dall’ultimo, Daniele Passanisi, segretario generale della Cisl Fp Sicilia che chiarisce come a nessuno sembri interessare di questa platea di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lavoratori ex precari alla Regione e negli enti locali, la Cisl Fp Sicilia: "Grave problema sociale"

