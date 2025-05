Lavagna via al Ps tracker | aggiornamenti in tempo reale per i familiari dei pazienti al pronto soccorso

Il servizio Ps Tracker è ufficialmente attivo da oggi, 28 maggio, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, Asl4. Dopo la fase sperimentale al policlinico San Martino, questo sistema digitale, realizzato da Liguria Digitale, offre aggiornamenti in tempo reale ai familiari dei pazienti, migliorando la comunicazione e il supporto durante le emergenze sanitarie.

È ufficialmente attivo da oggi, mercoledì 28 maggio, il servizio Ps Tracker anche al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, in Asl4. Dopo la fase sperimentale al policlinico San Martino, il sistema digitale sviluppato da Liguria digitale che consente a familiari e amici di ricevere... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Lavagna, via al Ps tracker: aggiornamenti in tempo reale per i familiari dei pazienti al pronto soccorso

Se ne parla anche su altri siti

Lavagna, arriva Ps Tracker: al via l'utilizzo dello strumento digitale per famigliari e amici - Il sistema realizzato da Liguria Digitale fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del ricoverato ... 🔗Lo riporta msn.com

Lavagna, via al Ps tracker: aggiornamenti in tempo reale per i familiari dei pazienti al pronto soccorso - Dopo il San Martino, l’innovativo servizio digitale approda anche in Asl4: notifiche costanti sulla situazione clinica dei pazienti grazie all’app Salute simplex e alla piattaforma online ... 🔗Riporta genovatoday.it

A pronto soccorso Lavagna notizie a familiari in tempo reale - "Dopo il successo della fase sperimentale al Policlinico San Martino di Genova, PS Tracker - il sistema realizzato da Liguria Digitale che fornisce a familiari e amici aggiornamenti in tempo reale sul ... 🔗Segnala ansa.it

make your Minecraft look like java | make minecraft bedrock edition look like java