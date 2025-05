L' Autorità di Bacino dell' Appennino Meridionale | Situazione critica

Nella recente seduta del 27 maggio, l'Osservatorio sugli Utilizzi delle Risorse Idriche ha evidenziato una situazione critica per l'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale. Il territorio si trova infatti in uno stato di severità idrica, coinvolgendo sia il settore potabile che quello irriguo, con conseguenze significative per la gestione delle risorse idriche locali.

Nella seduta di ieri, 27 maggio, l'Osservatorio sugli Utilizzi delle Risorse Idriche dell'Autorità Distrettuale di Bacino dell'Appennino Meridionale ha trovato conferma lo stato di severità idrica per il territorio di competenza, sia per il comparto potabile che per quello irriguo, seppur con.

