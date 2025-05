L' auto sorpassa e urta il manubrio della bici ciclista a terra | è grave

Un incidente grave si è verificato ieri mattina in una zona nota per frequenti scontri tra auto e ciclisti: un'auto in sorpasso ha urtato il manubrio di una bicicletta, causando la caduta violenta del ciclista e la perdita di conoscenza. Questo episodio evidenzia i rischi e la necessità di maggiore prudenza nelle manovre di sorpasso in aree trafficate.

L'auto in sorpasso si avvicina troppo al manubrio della bicicletta e il ciclista urtato cade sbattendo violentemente a terra, tanto da perdere poco dopo conoscenza. È successo nell'incidente di ieri mattina. La zona dov'è successo è nota per i sinistri che nel tempo hanno coinvolto bici e moto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'auto sorpassa e urta il manubrio della bici, ciclista a terra: è grave

