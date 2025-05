L’attesa del candidato Chiti spinge il Giani bis | È la scelta naturale Ma siamo in ritardo

L'attesa per la candidatura di Vannino Chiti riaccende il dibattito sulle prossime elezioni regionali in Toscana. Chiti, criticando il ritardo decisionale, afferma che mettere in discussione la leadership attuale è un errore strategico. Determinato a preservare il predominio della sinistra, sottolinea l'importanza di non concedere vantaggi agli avversari. La sua posizione evidenzia le sfide che la Toscana deve affrontare nel mantenere il suo "fortino" politico.

"Se a tre mesi dalle regionali, non due anni, si mette in discussione chi ha guidato il governo della Toscana, vuol dire avere la passione degli autogol". Di fare sconti alle destre Vannino Chiti proprio non ne vuol sapere. Troppo importante continuare a tingere di rosso una regione fortino della sinistra. Colpevole, però, di aver "distrutto o lasciato distruggere le sue radici", come riportato nel suo ultimo libro 'La democrazia sopravviverà a questo secolo?' Senza spoiler, ma la democrazia sopravviverà o no al XXI secolo? "C'è da essere angosciati da un'alternativa contraria. Credo che la democrazia abbia vinto le sfide del '900, ma ora è di nuovo chiamata in causa da quelle di questo secolo: le guerre, l'uso di tecnologie in contrapposizione alla democrazia stessa per far tornare i regimi autoritari e oligarchici...