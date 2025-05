Latina Nerd Fest | arriva la prima edizione

La prima edizione di Latina NerdFest sta per arrivare a Scivosplash, offrendo 48 ore di pura passione per il gioco, la creatività e la cultura nerd. Con ingresso gratuito e posti limitati, l'evento promette un'immersione totale nel fantastico mondo nerd. Prenotate il vostro posto tramite Instagram @latinanerdfest e preparatevi a vivere un weekend indimenticabile dalle 13.00 all'1.00!

La prima edizione di Latina NerdFest arriva a Scivosplash per 48 ore dedicate al gioco, alla creatività e alla cultura nerd in tutte le sue forme. L'ingresso alla fiera è gratuito, ma i posti sono limitati: è consigliata la prenotazione tramite Instagram @latinanerdfest. Dalle 13.00 all'1.00

