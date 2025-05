L’astronave Starship va fuori controllo ed esplode Elon Musk | “Ora ne lanciamo una ogni tre settimane”

Nel nono tentativo di lancio della Starship, l'aspirante navetta spaziale di Elon Musk, l'operazione è sfociata in un'esplosione in orbita, causando la perdita di contatti dalla centrale di controllo. Nonostante l'incidente, Musk resta ottimista, annunciando l'intenzione di lanciare una nuova Starship ogni tre settimane. Scopriamo i dettagli del fallimento e le future ambizioni di SpaceX.

