L’assessore umbro alla Pace | In piazza per fermare il genocidio a Gaza La deriva antisemita? Non è colpa dei pacifisti

L'assessore umbro alla pace si unisce alla manifestazione per chiedere la fine del genocidio a Gaza, esprimendo preoccupazione per la crescente deriva antisemita. Sottolinea che la situazione attuale va oltre la guerra, definendola un genocidio, e critica le azioni del governo israeliano. La sua posizione evidenzia un approccio che distingue tra pacifismo e antisemitismo in un contesto complesso e delicato.

" Io penso che quella a Gaza non sia più solo una guerra, ma un vero e proprio genocidio. E sono convinto che Netanyahu sia un criminale di guerra, il principale nemico di Israele. Ma sono d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti...

