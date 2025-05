L’assessore regionale umbro Fabio Barcaioli aderisce allo sciopero della fame per Gaza e annuncia la mobilitazione per la manifestazione del 7 giugno a Roma

L’assessore regionale umbro Fabio Barcaioli si unisce allo sciopero della fame in solidarietà con la popolazione di Gaza, colpita da recenti bombardamenti che hanno causato numerose vittime. In concomitanza, Barcaioli annuncia la sua partecipazione alla manifestazione del 7 giugno a Roma, sottolineando l’urgenza di mobilitarsi per sostenere i diritti umani e la pace nella regione.

L'assessore regionale dell'Umbria Fabio Barcaioli ha annunciato la sua adesione allo sciopero della fame in segno di solidarietà con la popolazione civile di Gaza, colpita ancora una volta da violenti bombardamenti che nelle ultime ore hanno provocato la morte di almeno 23 persone, tra cui donne e bambini. Attraverso un post pubblicato sui social, Barcaioli ha espresso la sua indignazione per la situazione nella Striscia, definendo "nulla" il suo digiuno rispetto a quanto sta accadendo ai civili palestinesi. "I bombardamenti israeliani hanno colpito case e famiglie in varie zone della Striscia – ha scritto – uccidendo anche bambini.

