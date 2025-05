L’assessore Cosenza sullo stadio | Inizio lavori del nuovo Maradona nel 2025 via la pista d’atletica

L'assessore Edoardo Cosenza ha fornito aggiornamenti sui lavori per il nuovo stadio Maradona, previsti per l'inizio del 2025. Durante la trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su Radio Crc, ha annunciato la rimozione della pista d'atletica, sottolineando l'importanza di questo progetto per il futuro del calcio a Napoli. Ecco le sue dichiarazioni principali sull'argomento.

Nel corso del suo intervento a Radio Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, l’assessore delle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ha fatto il punto anche sul nuovo Maradona. A seguire le sue principali parole sull’argomento. Le parole dell’assessore Cosenza sul Maradona. «Tutti gli studi sullo stadio sono stati presentati al Presidente De Laurentiis e a tutto il suo staff in modo che lui li possa studiare e visionare in modo del tutto trasparente. Noi finanzieremo la presentazione come Comune di Napoli e modificheremo il documento unico di programmazione così che seguiremo direttamente la progettazione sia io che il Sindaco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza sullo stadio: «Inizio lavori del nuovo Maradona nel 2025, via la pista d’atletica»

L’assessore Cosenza e la festa: «Napoli è stata ordinatissima e meravigliosa, a Liverpool c’è stata una tragedia» - Nell'ultima puntata di "A Pranzo con Chiariello" su Crc, l'assessore alle infrastrutture di Napoli, Edoardo Cosenza, ha commentato gli eventi recenti legati alla festa della squadra e le problematiche emerse a Liverpool. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, il Comune si muove per riaprire il terzo anello del Maradona; Lo Stadio Maradona riavrà il terzo anello, ok al progetto: ci saranno 8mila posti in più; Napoli-Cagliari anticipata, in città si rischia la catastrofe e da Cosenza silenzio; McTominay in campo per la rifinitura del Napoli, dovrebbe essere in campo questa sera. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ass. Cosenza: "Stadio Maradona? Inizio lavori entro il 2025: novità pista d'atletica e posti..." - Edoardo Cosenza, Assessore delle infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare dei lavori allo Stadio Diego Armando Maradona. 🔗Da areanapoli.it

Restyling Maradona, Ass. Cosenza: “Entro il 2025 inizio lavori, via la pista e 10mila posti in più” - ForzAzzurri.net - Le parole dell'assessore sui prossimi lavori al Maradona. L'Assessore delle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza è intervenuto su Radio CRC ... 🔗Riporta msn.com

L'assessore Cosenza: "Terzo anello? Non si riapre, ma stiamo studiando. 2026 data cruciale" - Edoardo Cosenza ... lo stadio deve essere incluso in questo ragionamento. Il 2026 è anche l’ultimo anno per presentare il progetto alla UEFA e iniziare a ragionare. Diciamo che è l’inizio. 🔗Da msn.com

Ammodernamento San Siro, assessore Bisconti: Lavori per 20mln di euro