L’assessore Cosenza e la festa | Napoli è stata ordinatissima e meravigliosa a Liverpool c’è stata una tragedia

Nell'ultima puntata di "A Pranzo con Chiariello" su Crc, l'assessore alle infrastrutture di Napoli, Edoardo Cosenza, ha commentato gli eventi recenti legati alla festa della squadra e le problematiche emerse a Liverpool. Con un focus sullo stadio Maradona, Cosenza ha condiviso la sua visione sul futuro dell'impianto e il suo impatto sulla città. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’assessore delle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza per parlare del nuovo Maradona. Di seguito un estratto con le sue parole. L’assessore Cosenza sul Maradona: «Nel 2025 inizieranno i lavori». «Siamo molto contenti che tutti i tifosi che hanno voluto seguire la squadra da vicino lo hanno potuto fare, nonostante tutte le regole che abbiamo messo. Napoli è stata ordinatissima e meravigliosa, a Liverpool c’è stata una tragedia. Noi siamo stati più organizzati, ma queste tragedie possono succedere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza e la festa: «Napoli è stata ordinatissima e meravigliosa, a Liverpool c’è stata una tragedia»

