L’asilo da salvare | Il territorio ci aiuti a mantenerlo aperto

L'Asilo della Scuola dell'Infanzia di Ponteginori rischia di chiudere con soli 9 iscritti, ma il sindaco Francesco Auriemma lancia un appello alla comunità per salvarlo. Con un progetto che potrebbe rivelarsi decisivo, l'amministrazione cerca il supporto del territorio per garantire continuità a un'istituzione fondamentale per i più piccoli. Scopriamo quali sono le strategie per mantenere viva questa importante realtà educativa.

Con solo 9 iscritti c’è poca speranza per la Scuola dell’Infanzia di Ponteginori. Lo conferma il sindaco Francesco Auriemma che, però, un asso nella manica ce l’ha. E ha tutte le caratteristiche di essere la carta vincente. "La scuola è statale – spiega Auriemma – e l’autorità scolastica è stata chiara: i numeri non consentono di andare avanti e per il prossimo anno questa sede è qualcosa di più che a rischio. Ma il Comune non ha mollato e non molla: la faremo “comunale“". Stessi locali, ovviamente. "Ci vogliono 70 mila euro per metterla in piedi – aggiunge il primo cittadino – e posso dire che ci siamo quasi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’asilo da salvare: "Il territorio ci aiuti a mantenerlo aperto"

Se ne parla anche su altri siti

L’asilo da salvare: Il territorio ci aiuti a mantenerlo aperto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoglienza e aiuti lungo le rotte: l'impegno da sempre della Chiesa - L’impegno della Chiesa italiana per l’accoglienza dei migranti e per l’assistenza a profughi e richiedenti asilo sul territorio nazionale ... governa il dovere di salvare vite. 🔗Lo riporta msn.com

Asilo: più richieste d’aiuto urgente - Gli aiuti urgenti hanno sostituito gli aiuti sociali, soppressi un anno fa per spingere i richiedenti l’asilo la cui domanda non viene presa in considerazione a lasciare più in fretta il paese. 🔗Riporta swissinfo.ch

Migranti. Accoglienza e aiuti lungo le rotte: l'impegno da sempre della Chiesa - L’impegno della Chiesa italiana per l’accoglienza dei migranti e per l’assistenza a profughi e richiedenti asilo sul territorio nazionale ... governa il dovere di salvare vite. 🔗Si legge su avvenire.it

Giulia piange perché deve andare via per sempre dalla nuova casa della nonna! #shorts