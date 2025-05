Lascia i ristoranti stellati e conquista Parigi con il suo kebab | la storia di una chef

Sarah Benmansour, ex sous chef di rinomati ristoranti stellati, ha abbandonato il mondo dell’alta cucina per realizzare un sogno audace: portare il kebab gastronomico per le strade di Parigi. Con ingredienti freschi e ricette innovative, la sua avventura culinaria sta rivoluzionando le aspettative su questo piatto tradizionale, conquistando il palato degli amanti del buon cibo in tutto il capoluogo francese.

Sarah Benmansour, ex sous chef in insegne stellate, sceglie di dedicarsi al kebab gastronomico fatto in casa e conquista Parigi... 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Lascia i ristoranti stellati e conquista Parigi con il suo kebab: la storia di una chef

