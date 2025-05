L’arcivescovo in cammino da Cascina | Qui 27 chiese coesione e accoglienza

In un cammino che attraversa le 27 chiese della sua diocesi, l’arcivescovo invita alla coesione e all’accoglienza, sottolineando l'importanza di conoscere e prendersi cura delle realtà del territorio. In questo articolo, Enrico Mattia Del Punta esplora come la Chiesa si impegni ad ascoltare le esperienze e le speranze di una comunità in continua evoluzione.

di Enrico Mattia Del Punta PISA "Una delle caratteristiche più importanti della Chiesa è quella di conoscere e farsi carico di tutto ciò che fa parte della vita del territorio che le è affidato: delle gioie, delle fatiche, delle speranze di un popolo. È da qui che voglio iniziare, in ascolto e in cammino con tutti". Così padre Saverio Cannistrà, nuovo arcivescovo metropolita della diocesi di Pisa, ha salutato la comunità di Cascina nel suo primo incontro istituzionale, accolto nella sala del consiglio comunale nel giorno dei santi patroni Innocenzo e Fiorentino. Alla sua prima uscita istituzionale da vescovo nell'area pisana, Cannistrà si è presentato con il saio marrone dei carmelitani scalzi, i sandali, la croce pettorale al collo e il solo zucchetto porpora, invece della tradizionale talare...

