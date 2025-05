L' anello azzurro del Ticino | passeggiata tra natura e storia

Scopri l'incantevole Anello Azzurro del Ticino con la guida escursionistica ambientale Jacopo Colombo. Un percorso di 7 km tra natura e storia, che inizia al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese. In programma una visita al mulino, una sosta all'area delle ginestre e un momento di merenda. Un'opportunità perfetta per immergersi nel paesaggio e nella cultura locale.

Appuntamento con la guida escursionistica ambientale Jacopo Colombo per una passeggiata lungo l'anello azzurro del Ticino. Percorso a piedi di circa 7Km Ore 14:30, Ritrovo al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese Visita al Mulino Inizio percorso con tappa all'area della ginestre Merenda... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - L'anello azzurro del Ticino: passeggiata tra natura e storia

