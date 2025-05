Lanciano All Stars dopo 49 anni alle finali nazionali Under 15

Dopo 49 anni, il Lanciano All Stars torna a competere alle finali nazionali Under 15. Dal 28 maggio al 2 giugno 2025, Fondi e Gaeta ospiteranno un evento fondamentale per il volley giovanile italiano, organizzato dal comitato regionale Fipav Lazio. Una manifestazione che promette di mettere in luce i talenti del futuro e riaccendere la passione per questo sport.

Tutto pronto a Fondi e Gaeta per l’inizio delle finali nazionali giovanili BigMat Under 15 maschili, in programma da oggi, 28 maggio, al 2 giugno 2025, con l’organizzazione tecnico-logistica del comitato regionale Fipav Lazio. Un appuntamento imperdibile per il volley giovanile italiano, che... 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lanciano All Stars, dopo 49 anni alle finali nazionali Under 15

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lanciano All Stars, dopo 49 anni alle finali nazionali Under 15 - La squadra frentana rappresenterà l’Abruzzo alle finali giovanili BigMat Under 15 a Fondi e Gaeta: un traguardo storico per il volley lancianese ... 🔗Da chietitoday.it

Lanciano, auto su pedoni dopo la festa del 25 aprile: un morto e diversi feriti - Foto copertina: Il Centro L'articolo Lanciano, auto su pedoni dopo la festa del 25 aprile: un morto e diversi feriti proviene da Open. 🔗Lo riporta msn.com

Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto