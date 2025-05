Lancia benzina addosso a tre carabinieri e si avvicina a loro con l’accendino in mano | 45enne arrestato

Un episodio inquietante si è verificato a Villanova Sillaro, dove un 45enne è stato arrestato dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo ha spruzzato benzina addosso ai militari e ha minacciato di incendiarli avvicinandosi con un accendino. I dettagli di questo grave attacco sono in fase di approfondimento.

I carabinieri hanno arrestato un 45enne a Villanova Sillaro (Lodi) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo avrebbe spruzzato contro i militari benzina e si sarebbe avvicinato a loro con un accendino in mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lancia benzina addosso a tre carabinieri e si avvicina a loro con l’accendino in mano: 45enne arrestato

