L’analisi di Ancisi | Buio pesto col Pd Io cresciuto del 30%

Buio pesto con qualche raggio di luce, la perdita di un consigliere per il Pd e il "risultato lusinghiero" ottenuto. Passata la notte elettorale, il candidato sindaco di Ravenna per Lega-Popolo della famiglia-Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, analizza il voto. Per il quale non si era fatto grande illusioni: "Noi non abbiamo mai detto che avremmo vinto le elezioni", lo hanno fatto altri nel centrodestra per "far credere che il loro simbolo fosse vincente a danno degli altri non secondari oppositori". Il senso politico "generale" è che "non cambia niente a Ravenna e bisogna combattere, da domani, non più solo in campagna elettorale, innanzitutto perché non peggiori, come è sempre stato da 55 anni"...