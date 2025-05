L’amministrazione Trump sospende il rilascio dei visti per gli studenti stranieri

Il 27 maggio, l'amministrazione Trump ha annunciato la sospensione del rilascio dei visti per studenti stranieri, sollevando preoccupazioni tra gli aspiranti studenti. Questa decisione è motivata dalla necessità di avviare controlli sui profili social degli interessati, segnando un cambiamento significativo nella politica migratoria americana. Scopri di più sulle implicazioni di questa misura e sulle reazioni della comunità internazionale.

Il 27 maggio l'amministrazione Trump ha sospeso il rilascio dei visti per gli studenti stranieri in attesa di avviare dei controlli sui loro account sui social network.

