L' Amministrazione non chiede mai soldi al telefono verificate sempre con gli uffici in caso di dubbio

Negli ultimi giorni, è emersa una tentata truffa ai danni di una scuola paritaria dell'infanzia di Piacenza, con un sedicente "vice" che si spacciava per rappresentante del Comune. L'assessore Nicoletta Corvi invita a verificare sempre le comunicazioni sospette, poiché l'amministrazione non richiede mai pagamenti telefonici. È fondamentale mantenere alta la guardia e segnalare eventuali situazioni dubbie.

Tentata truffa, a nome del Comune di Piacenza, ai danni di una scuola paritaria dell'infanzia. La segnalazione è arrivata stamani all'assessore Nicoletta Corvi da parte di don Paolo Cignatta, parroco di San Corrado e Preziosissimo Sangue, che ha ricevuto la telefonata di un sedicente "vice. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «L'Amministrazione non chiede mai soldi al telefono, verificate sempre con gli uffici in caso di dubbio»

