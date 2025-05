L' Amico Fedele una scena in anteprima esclusiva dal film con Naomi Watts e Bill Murray

Scoprite in anteprima esclusiva una scena de "L'Amico Fedele", il nuovo film con Naomi Watts e Bill Murray. La storia segue una donna in carriera che, dopo la morte del suo amico, eredita il suo cane, avviando un toccante percorso di elaborazione del lutto. "L’Amico Fedele" debutterà al cinema il 5 giugno, distribuito da Universal Pictures. Non perdete l'opportunità di un'anteprima esclusiva!

