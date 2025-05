L' Amerigo Vespucci a Livorno aperte le prenotazioni per visitare la nave scuola | come fare

L'Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina militare, approda a Livorno dal 4 all'8 giugno. Per questa occasione speciale, saranno aperte le prenotazioni per visitare a bordo l'imbarcazione simbolo della storia marittima italiana. Scopri come riservare il tuo posto e non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica.

L'Amerigo Vespucci sta per tornare a Livorno dopo aver fatto il giro del mondo. La nave più bella del mondo, orgoglio della Marina militare, sarà in città al molo Capitaneria dal 4 all'8 giugno ma per salirci a bordo, a differenza delle altre volte dove bastava fare la fila, adesso è necessaria... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - L'Amerigo Vespucci a Livorno, aperte le prenotazioni per visitare la nave scuola: come fare

Ne parlano su altre fonti

Amerigo Vespucci in tour in Italia, scopri le tappe e come salire a bordo gratis; Amerigo Vespucci, Luna Rossa accoglie il veliero a Cagliari; La nave scuola della Marina militare dell'Uruguay al porto di Livorno, visite gratuite il 6 giugno; Luna Rossa accoglie l'Amerigo Vespucci a Cagliari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’Amerigo Vespucci è a Civitavecchia: sei giorni per visitare il veliero più bello del mondo - Le visite a bordo dell'Amerigo Vespucci sono gratuite e aperte a tutti i cittadini previa registrazione sul sito ... 🔗Secondo dire.it

L'Amerigo Vespucci raccontata in un volume fotografico - In occasione della conclusione del tour mondiale 2025 dell'Amerigo Vespucci, il prossimo 6 giugno a Livorno, a bordo dello stesso veliero, sarà presentato un volume fotografico dedicato alla nave ... 🔗Riporta ansa.it

Nave Scuola Amerigo Vespucci – Orgoglio Italiano, un nuovo libro per celebrare "la nave più bella del mondo" - La presentazione del volume avviene Venerdì 6 giugno alle 10.00, a bordo del Veliero Amerigo Vespucci, Quadrato Ufficiali, Livorno. 🔗Segnala informazione.it

Marina Militare - Amerigo Vespucci a Livorno