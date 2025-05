L’Amerigo Vespucci a Gaeta un successo straordinario In migliaia per le visite a bordo

L'Amerigo Vespucci ha incantato Gaeta durante la sua visita dal 24 al 26 maggio, richiamando migliaia di visitatori. Considerata la “nave più bella del mondo”, la storica nave scuola ha offerto un'esperienza unica, permettendo ai partecipanti di esplorare la sua raffinata bellezza e il suo significato storico. Scopriamo insieme i momenti salienti di questo straordinario evento che ha unito passione e cultura nella città portuale.

E’ stato un successo straordinario la visita dell’Amerigo Vespucci a Gaeta che ha avto l’onore di accogliere quella che viene definita la “nave più bella del mondo” dal 24 al 26 maggio. Sono state migliaia le persone che hanno avuto la possibilità di salire a bordo della nave scuola, rinomata per... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - L’Amerigo Vespucci a Gaeta, un successo straordinario. In migliaia per le visite a bordo

Amerigo Vespucci - La nave più bella del mondo