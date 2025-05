L’America’s Cup sbarca a Napoli partito countdown per il 2027

La 38esima edizione dell’America’s Cup si prepara a fare tappa a Napoli nel 2027. L’evento è stato annunciato presso il suggestivo Castel dell’Ovo, promettendo di trasformare il lungomare partenopeo in un palcoscenico di eccellenza velica. Con il countdown ufficialmente avviato, la città si prepara a vivere un’emozionante avventura tra mare e sport.

NAPOLI (ITALPRESS) – L'America's Cup sbarca ufficialmente all'ombra del Vesuvio: presentata nell'iconica cornice di Castel dell'Ovo la 38esima edizione della più importante kermesse della storia della vela, attesa tra le acque del Golfo di Napoli nel 2027. Il campo di gara sarà il lungomare della città partenopea, mentre i team avranno la loro base operativa e logistica a Bagnoli.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni. 🔗continua a leggere

