L’altra novità Un’installazione tutta da scoprire

Al Parco del Cardeto prende vita "Tensione Superficiale", l'installazione permanente di Eugenio Tibaldi. Frutto di un anno di esplorazione territoriale, quest'opera site-specific invita la città a scoprire nuove prospettive e a riflettere sul legame tra arte e ambiente. Scopriamo insieme i significati e le emozioni che questa installazione suscita.

Ecco l’installazione " Tensione Superficiale " montata al Parco del Cardeto e presentata alla città. Si tratta di una installazione permanente site-specific di Eugenio Tibaldi, esito del processo di esplorazione che l’artista ha condotto sul territorio nell’ultimo anno. "Tensione Superficiale" è promossa e prodotta da Sineglossa nell’ambito di Sistema - la cura ambientale come leva di sviluppo sostenibile, progetto nato per valorizzare il rapporto tra comunità e ambiente nel territorio di Ancona e Conero, promosso e coordinato dal Comune di Ancona con il sostegno di Fondazione Cariverona. L’installazione si compone di due elementi che, come ha spiegato la curatrice Alessandra Pioselli, si ispirano ai gerridi, gli ‘insetti pattinatori’ che hanno la capacità di scivolare sull’acqua con le loro zampe fini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’altra novità. Un’installazione tutta da scoprire

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’altra novità. Un’installazione tutta da scoprire; Nel 2025 tornano gli incentivi per le auto; A Cupello riapre oggi l’Ufficio postale, bancomat operativo da giugno; Novità per Samsung Galaxy S24, A25, Tab S6 Lite e HONOR 90, tra One UI 7 e patch. 🔗Ne parlano su altre fonti

?? Locazioni brevi 2025: nuove regole su CIN e tasse! Tutto quello che devi sapere ????