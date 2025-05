L' allenamento di Tom Cruise e del cast per Mission | Impossible – The Final Reckoning svelato dal personal trainer del film

In attesa di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", il personal trainer di Tom Cruise e del cast svela i segreti dell'intenso allenamento a cui sono sottoposti. Dopo quasi trent'anni di adrenalina e avventure, l'ultimo capitolo promette di portare l'azione a nuovi livelli, rivelando le straordinarie preparazioni necessarie per affrontare le sfide spettacolari che caratterizzano la saga di Ethan Hunt.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, a quasi trent'anni dal debutto con il primo film della serie, farà quasi di sicuro calare il sipario su uno dei franchise più amati di Hollywood. Indipendentemente dal fatto che Ethan Hunt si appenda a un aereo in volo, trattenga il respiro sott'acqua per periodi record o scali l'edificio più alto del mondo, la saga di Mission: Impossible è sempre stata una creatura di Tom Cruise. Sempre più spesso, però, anche un cast variegato di interpreti secondari è venuto ad arricchire l'esperienza della fortunata serie cinematografica. Si tratta, per esempio, di Jeremy Renner, Hayley Atwell e Simon Pegg: nel corso degli anni sono diventati tutti punti di riferimento affidabili... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'allenamento di Tom Cruise e del cast per Mission: Impossible – The Final Reckoning svelato dal personal trainer del film

