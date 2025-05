L'allarme di Galliani | "Ingaggi calciatori? La forbice si allargherà | chi guadagna 5 milioni ne prenderà 15"

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, Galliani lancia un allarme sull'evoluzione degli ingaggi nel calcio. Durante la presentazione dei 100 giovani calciatori selezionati per il Golden Boy di Tuttosport, evidenzia come la forbice tra gli stipendi si allargherà, con chi attualmente guadagna 5 milioni che potrebbe arrivare a 15. Una riflessione cruciale sulle sfide economiche che attendono il mondo del calcio moderno.

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, nell`ambito del lancio dei 100 giovani calciatori selezionati per il prossimo Golden Boy, organizzato da Tuttosport,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Galliani scrive una lettera ai calciatori del Monza: “È tutto qui quello che volevo dirvi” - Con queste premesse salvarsi assomiglia a un’utopia, serve uno scossone bello forte e Adriano Galliani ha provato a darlo scrivendo una lettera ai calciatori del Monza, invitandoli a dare tutto ... 🔗Secondo msn.com

Milan, calciatori bloccati dagli ultrà. Adriano Galliani critica Mario Balotelli - La chiave è stata il rigore sbagliato da Balotelli: se avesse e segnato avremmo vinto la partita”: questa è l’analisi di Adriano Galliani che dopo il pareggio contro il Genoa ha notato ... 🔗Da blitzquotidiano.it

Sciopero calciatori, Galliani: “Far giocare i primavera? Follia che altera il campionato” - Per Galliani comunque ci sono un gran numero di cose nella politica del calcio da sistemare: ”In consiglio federale, per esempio, i calciatori pesano per il 30% e le società per il 12%. 🔗Lo riporta blitzquotidiano.it