L’allarme delle associazioni contro la legge sparatutto | Approvata sotto dettatura dei cacciatori

In seguito alla bozza della riforma, pubblicata da ilFattoQuotidiano.it nei giorni scorsi e voluta dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per modificare la legge 157 del 1992 che tutela la fauna e regolamenta la caccia, le associazioni ambientaliste e animaliste come Wwf Italia, Lipu, Lav, Enpa e Legambiente lanciano un allarme. Lo fanno durante la conferenza stampa, promossa dal Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, dal titolo “ L’Italia non è il Far West – #NoLeggeSparatutto”. “Il testo è una ruspa legislativa che travolge tutto: natura, Costituzione e diritti”, dice nel suo intervento Annamaria Procacci di Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it