L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen | sorpasso sul Manchester United il Galatasaray spera – Corsport

Victor Osimhen torna al Napoli, ma il suo futuro è incerto e dipende dalle offerte sul tavolo. Con l'Al Hilal che sta facendo sul serio per il talento nigeriano, il Manchester United viene sorpassato nella corsa. Il Galatasaray spera in un esito favorevole, mentre il Napoli si prepara a gestire questa situazione intricata e ricca di possibilità di trasferimento.

Victor Osimhen presto potrebbe tornare a Napoli ma solo di passaggio. L’attaccante ancora di proprietà degli azzurri, infatti, è pronto a fare rientro dal prestito dal Galatasaray ma solo per poi essere venduto al miglior offerente. Il nigeriano è molto conteso. Si vociferava del Manchester United ma nelle ultime ore ci sarebbe l’Al Hilal, balzato in pole. Osimhen, l’Al Hilal adesso è in pole: i dettagli. Ne ha parlato quest’oggi l’edizione del Corriere dello Sport. Ecco un breve estratto: “Il tesoro che De Laurentiis ha deciso di mettere a disposizione si fonda sui 70 milioni di Kvaratskhelia al PSG e sui 75 di Osimhen attraverso la clausola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen: sorpasso sul Manchester United, il Galatasaray spera – (Corsport)

Su questo argomento da altre fonti

Dalla Turchia: L'Al-Hilal ha offerto a Osimhen un contratto di 3 anni del valore di 135 milioni di euro; Juventus scavalcata: Osimhen vicino all'Al-Hilal; Ingaggio milionario in vista: dopo il prestito al Galatasaray, Osimhen sembra destinato a un trasferimento che avrebbe del clamoroso; Il futuro di Osimhen potrebbe essere in Arabia. Primi contatti con l'Al-Hilal. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Al-Hilal fa sul serio per Osimhen: sorpasso sul Manchester United, il Galatasaray spera – (Corsport) - Victor Osimhen tornerà al Napoli ma sarà di passaggio: per il suo futuro si fa strada l'ipotesi Al Hilal, passata in pole sul Manchester ... 🔗ilnapolista.it scrive

Calciomercato Napoli, aumenta l’interesse per Osimhen: dall’Arabia pronti a fare sul serio e la verità sulla Juve - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’interesse in aumento per la cessione di Victor Osimhen. I dettagli Fabrizio Romano, attraverso il suo canale Youtube, ha fornito importanti agg ... 🔗Lo riporta calcionews24.com

CM - Offerta monstre dell'Al-Hilal per Osimhen: c'è l'apertura del giocatore. La posizione della Juventus - Victor Osimhen, protagonista di una stagione strepitosa con la maglia del Galatasaray, impreziosita da 25 goal e 5 assist in 29 partite disputate, ha inevitabilmente riacceso i riflettori di mercato s ... 🔗Secondo informazione.it

IL CAMPIONATO ARABO SARÀ IL FUTURO DEL CALCIO?