laiviin action il palcoscenico è tutta la città

Casalmaggiore diventa il cuore pulsante del teatro con il festival LAIVin Action 2025, che accoglie centinaia di studenti da tutta la Lombardia. In programma da lunedì a sabato, l'evento trasforma la città in un palcoscenico vivente, celebrando la creatività e il talento delle scuole superiori e degli istituti, promuovendo un linguaggio teatrale che unisce giovani e comunità.

CASALMAGGIORE (Cremona) La città di Casalmaggiore si è trasformata in un grande palcoscenico, invasa da centinaia di studenti provenienti da tutta la Lombardia. È partito lunedì e si concluderà sabato il LAIVin Action 2025, un festival di teatro che riunisce le Scuole superiori e gli Istituti della Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Andranno in scena spettacoli frutto dei laboratori attivati durante l’anno scolastico 20242025 che si svolgeranno nei diversi spazi della città. Questa edizione, curata da Teatro Itinerante e Teatro Magro, sarà arricchita sia dalle esibizioni degli studenti sul palcoscenico, sia da numerose attività creative, tra cui un laboratorio di street art con l’artista Marco Cerioli per contribuire alla creazione di un murale collettivo nella città, un laboratorio di giornalismo culturale e critica a cura di Giuseppe di Lorenzo di Altre Velocità, un laboratorio di scrittura creativa rap a cura di Renato Frattolillo - in arte Febbo - docente di Hip Hop, un laboratorio di fumetto a cura di Cristian Capone in collaborazione con La Tana del Coboldo, un laboratorio di parkour a cura del personal trainer Alex Cartagini, un laboratorio teatrale e performance outdoor a cura di Teatro Magro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it