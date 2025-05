L’agente di Allegri | Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte

In un clima di incertezze legate al futuro di Antonio Conte, le voci su Massimiliano Allegri come possibile successore al Napoli si intensificano. Con la sua capacità unica di leggere le partite, Allegri rappresenterebbe un’opzione di alto livello. Tuttavia, resta da chiarire se Conte deciderà di lasciare, lasciando aperta un’importante questione sul suo futuro. Analizziamo le possibili evoluzioni della situazione.

Allegri è di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte, legge la partita come nessun altro, questo è certo, ma al momento di certo c’è poco altro. Non si sa ancora se Conte deciderà di lasciare la panchina del Napoli e quindi se Massimiliano Allegri potrà succedergli. Non appena la situazione si è complicata sono subito scattate le sirene rossonere per il tecnico livornese. Leggi anche: Allegri in stand-by col Napoli, il Milan intensifica i contatti L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha riportato le parole dell’agente di Max Allegri al GoldenBoy: Più a Napoli o Milano? «Non lo vedo da nessuna parte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it