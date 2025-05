L’Adi sostiene la White Prestigio per la mostra

L'Associazione per il disegno industriale (Adi) sostiene con entusiasmo la nona edizione di White Carrara, che si svolgerà dal 13 giugno al 28 settembre. Intitolata "Design Here and Now" e curata da Domenico Raimondi, la mostra promette di esplorare l'innovazione nel design contemporaneo, riflettendo sull'importanza del pensiero creativo nel panorama attuale. Un evento da non perdere per gli appassionati di design e cultura.

L’Associazione per il disegno industriale (Adi) patrocina la nona edizione di White Carrara, di scena dal 13 giugno al 28 settembre in centro città. La manifestazione quest’anno intitolata ‘ Design Here and Now ’, per il secondo anno consecutivo è stata curata da Domenico Raimondi. Per questo l’Adi, l’unica associazione italiana riconosciuta che da oltre settant’anni si occupa di valorizzare il design italiano quale fattore decisivo per il successo del made in Italy, ha voluto patrocinare la manifestazione con il suo sigillo che appone solo ai progetti più meritevoli. Parliamo della stessa istituzione che assegna il prestigioso Compasso d’Oro, riconoscimento che rappresenta l’Olimpo del design contemporaneo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Adi sostiene la White. Prestigio per la mostra

