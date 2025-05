Lacrime e palloncini per l’addio alla maestra Nika | Ora vola in cielo con i tuoi supereroi

Lacrime e palloncini colorati hanno accompagnato l'ultimo saluto alla maestra Nika, scomparsa prematuramente, il 28 maggio 2025, a Sesto Calende. I bambini della scuola Pascoli di Cazzago Brabbia hanno espresso il loro affetto cantando "Ciao Maestra Nika", mentre i palloncini si alzavano verso il cielo, simbolo di un amore che continuerà a volare in alto, insieme ai supereroi che tanto amava.

Sesto Calende (Varese), 28 maggio 2025 – “ Ciao Maestra Nika ”, il coro di voci dei bambini d ella scuola Pascoli di Cazzago Brabbia accompagna il volo dei palloncini colorati verso il cielo lanciati dal sagrato della chiesa di San Bernardino a al termine dei funerali. È l’abbraccio degli alunni a Domenica Russo, l’insegnante rimasta vittima dell’incidente accaduto lunedì 19 maggio che ha coinvolto il pullman sul quale viaggiava con le classi di ritorno dalla gita scolastica. Ieri pomeriggio l’ ultimo saluto a Sesto Calende, dove l’insegnante viveva con la famiglia, i genitori, la figlia, il compagno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lacrime e palloncini per l’addio alla maestra Nika: “Ora vola in cielo con i tuoi supereroi”

