L’ACF Arezzo Under 17 accede ai quarti di finale

L'ACF Arezzo Under 17 si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale del campionato nazionale, qualificandosi come seconda migliore tra le seconde classificate della fase interregionale. In questo nuovo passo del torneo, le giovani amaranto affronteranno squadre di alto calibro, tra cui Atalanta, Cremonese e Como. Le aspettative sono alte e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa entusiasmante sfida.

Arezzo, 28 maggio 2025 – L’ACF Arezzo Under 17 accede ai quarti di finale del campionato nazionale grazie alla qualificazione come seconda migliore tra le seconde classificate della fase interregionale. Le amaranto sono state inserite nel girone insieme a Atalanta, Cremonese e Como. Sono previste tre gare, due in casa e una in trasferta, il cui calendario è il seguente: 1 giugno: ACF Arezzo – Como Atalanta – Cremonese 8 giugno: ACF Arezzo – Atalanta Como – Cremonese 15 giugno: Atalanta – Como Cremonese – ACF Arezzo Al termine di questa fase, solo la prima classificata di ciascun girone accederà alla Final Four... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ACF Arezzo Under 17 accede ai quarti di finale

