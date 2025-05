L’accusa di Bonelli | L’Italia ha ospitato le esercitazioni degli F35 israeliani che poi tornano a bombardare Gaza Crosetto | Affermazioni false e pericolose

Durante il question time alla Camera, Angelo Bonelli dei Verdi ha accusato l’Italia di aver ospitato esercitazioni degli F-35 israeliani, che poi sarebbero tornati a bombardare Gaza, definendo tali affermazioni false e pericolose. La discussione si inserisce nel contesto del delicato focus sul ruolo dell’Italia nelle vicende di Gaza e nelle relazioni con Israele.

L’occasione è il question time di oggi alla Camera e il tema, ancora una volta è Gaza e il ruolo dell’Italia nei rapporti con Israele, come già accaduto in mattinata con l’ informativa urgente di Antonio Tajani. Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi, chiede al governo (risponde Luca Ciriani ma la competenza sarebbe stata del ministro della Difesa, Giudo Crosetto ) di sapere se sarà rinnovato il Memorandum of understanding di cooperazione militare con Israele che, spiega, «scade il prossimo 8 giugno»: «Non diamo più assistenza militare e tecnologica a Israele che usa questa cooperazione per bombardare i bambini di Gaza». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - L’accusa di Bonelli: «L’Italia ha ospitato le esercitazioni degli F35 israeliani, che poi tornano a bombardare Gaza». Crosetto: «Affermazioni false e pericolose»

Gaza, scontro Meloni-Bonelli al Question time, lei: "Non condividiamo alcune scelte di Netanyahu ma sì a 2 popoli 2 stati", lui: "Vergogna non condanna Israele" - Durante il question time, la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione di Bonelli riguardo alla situazione a Gaza, dichiarando di non condividere alcune scelte di Netanyahu. 🔗continua a leggere

