L’Abruzzo investe nella qualità dell’olio | l’università d’Annunzio guida il progetto Life oil

L'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara lancia il progetto "Life Oil", un'iniziativa innovativa che sottolinea l'impegno dell'Abruzzo nella valorizzazione della qualità dell'olio. Questa collaborazione, parte del programma Eeteso, mira a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore alimentare, rafforzando il legame tra scienza e tradizione locale.

