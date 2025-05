Laboratorio per dj Milia | Serve chiarezza su spese sostenute e sul progetto

Nel contesto del bando Sunsetlight dj, l'articolo mette in luce la necessità di maggiore trasparenza sulle spese del laboratorio per DJ organizzato dall'assessore Carmelo Romeo. La richiesta di convocazione alla IX Commissione controllo e garanzia mira a fare luce sui costi sostenuti e sull'allineamento del progetto agli obiettivi prefissati, garantendo così una gestione più responsabile delle risorse pubbliche.

"Ho richiesto alla IX Commissione controllo e garanzia la convocazione dell'assessore Carmelo Romeo per chiarire i dettagli delle spese sostenute per il corso di dj, nell'ambito del bando Sunsetlight dj. Ritengo doveroso approfondire non solo l'entità delle spese, ma anche l'effettiva coerenza di...

