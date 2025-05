La Volta buona la torta a sorpresa per Gerardina Trovato finisce a terra

Caterina Balivo ha preparato una dolce sorpresa per il compleanno di Gerardina Trovato, ma un imprevisto ha rovinato il momento tanto atteso. Scopri cosa è successo quando la torta a sorpresa è finita a terra, in un episodio inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Leggi di più su Perizona.it!

Caterina Balivo voleva sorprendere Gerardina Trovato con una torta nel giorno del suo compleanno, ma non poteva prevedere che sarebbe . “La Volta buona”, la torta a sorpresa per Gerardina Trovato finisce a terra su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - “La Volta buona”, la torta a sorpresa per Gerardina Trovato finisce a terra

Su questo argomento da altre fonti

La Volta Buona, incidente in diretta: torta a terra e Balivo sconvolta; Portano la torta in studio ma… si rovescia a terra: l’incidente a La volta buona; Portano la torta in studio ma... si rovescia a terra: l'incidente a La volta buona; La volta buona, Magalli-choc: La Manzini nuda.... 🔗Se ne parla anche su altri siti

La torta di compleanno per Gerardina Trovato finisce in mille pezzi a “La volta buona” – IL VIDEO - Sorpresa amara per Gerardina Trovato, ospite nel salotto di Caterina Balivo a “ La volta buona “. La cantautrice, martedì 27 maggio, ha compiuto 58 anni. “ La torta, la torta! Chi ce la porta? “, ha e ... 🔗Da ilfattoquotidiano.it

Portano la torta in studio ma... si rovescia a terra: l'incidente a La volta buona - "La torta, la torta! Chi ce la porta?", ha esclamato Caterina Balivo tra applausi e sorrisi, mentre in studio entrava Carolina Rey. La conduttrice televisiva, infatti, aveva il compito di portare il ... 🔗Scrive msn.com

La volta buona, sorpresa di compleanno per Gerardina Trovato finita male - Sul finire della puntata di oggi del programma del primo pomeriggio dell’ammiraglia Rai la conduttrice ha chiamato in studio Gerardina Trovato per celebrare il suo compleanno. E dopo averla salutata c ... 🔗Riporta msn.com

CROSTATA MORBIDA AL CIOCCOLATO - Ricetta facile con ovetti a sorpresa