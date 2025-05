La voce della luna con Virgilio Sieni

Domani, alle 15, il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli ospiterà "Il corpo del museo. Forme di esperienze tra comunità e scoperta del gesto", una giornata di studi curata da Virgilio Sieni. L'incontro si concentrerà su come abitare e rigenerare i luoghi del patrimonio culturale e sociale, esplorando l'importanza del corpo e del gesto nella fruizione e nella valorizzazione della cultura.

Un'intera giornata dedicata al modo di abitare, frequentare e rigenerare i luoghi del patrimonio culturale e sociale. L'appuntamento è per domani alle 15 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli con la giornata di studi "Il corpo del museo. Forme di esperienze tra comunità e scoperta del gesto", a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni (nella foto), nell'ambito di Walden Valdelsa, un progetto MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana. Al convegno parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni del territorio, studiosi, curatori e operatori culturali, i cui interventi inviteranno a riflettere come è possibile a ogni passaggio, ogni scollinamento, nutrirsi di un paesaggio che include come tappe fondamentali la frequentazione dei piccoli musei...

