La voce degli imprenditori | Chiediamo aiuti concreti per tornare a investire

In un'affollato EuropAuditorium di Bologna, si è svolto un incontro cruciale per il mondo industriale: 1.800 imprenditori si sono riuniti per discutere di opportunità di investimento e chiedere aiuti concreti per il futuro. Colossi, associazioni e istituzioni finanziarie hanno ascoltato e interagito, segnando un passo significativo verso la ripresa e la crescita economica del Paese. L'Italia si prepara a tornare a investire.

Il salone dell’EuropAuditorium tiene 1.800 persone e non c’è un posto libero. A Bologna è arrivato tutto il mondo industriale per guardare al domani: i grandi colossi, le associazioni, le realtà dei territori, i gruppi di credito. Tutti ascoltano, dialogano, stringono mani. L’Italia si muove verso il futuro e il flusso di imprenditori che arriva è inesauribile. Si riempono il foyer e mano a mano anche le file della platea, mentre sul palco l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti si esibisce nell’Inno europeo e 26 bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano regalano la propria, dolcissima versione dell’Inno di Mameli... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La voce degli imprenditori: "Chiediamo aiuti concreti per tornare a investire"

Le notizie più recenti da fonti esterne

La voce degli imprenditori: Chiediamo aiuti concreti per tornare a investire. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La voce degli imprenditori: "Chiediamo aiuti concreti per tornare a investire" - All’assemblea tutto il mondo produttivo italiano, dai colossi ai territori. Le preoccupazioni per le guerre commerciali e per i costi dell’energia. 🔗Riporta quotidiano.net

Voci dalla crisi - Il governo ha stanziato aiuti economici per i lavoratori bloccati a casa dal Covid 19 e che non possono avere altre forme di reddito. Nessun’altra. Ma quei soldi sono arrivati davvero nelle loro ... 🔗Secondo corriere.it

La voce degli imprenditori che non mollano: "Così superiamo la crisi" - Gli imprenditori Enzo Catellani di Catellani & smith, Antonio Ferraro di Eurocoltellerie, Enrico Magni del gruppo Laserline spiegano come pensano di superare la crisi causata dal Covid-19 ... 🔗ilgiornale.it scrive

Clapper Tips You NEED To Know Before You Get Started ??