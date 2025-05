La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe roba che sogni dice Colwill

Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. Con entusiasmo, Colwill sogna di festeggiare insieme a James la vittoria finale, un traguardo che potrebbe segnare una stagione memorabile per i Blues.

2025-05-28 14:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il difensore del Chelsea Levi Colwill afferma che vincere la Conference League e completare il set di argenteria del club sarebbe importante mentre i Blues si preparano ad affrontare il vero Betis in finale di mercoledì. Ora 22, Colwill si è unito all’Accademia del Chelsea a livello Under 9, mentre il Capitano James ha fatto parte dei ranghi giovanili del club per 11 anni prima di entrare nella prima squadra nel 2018. “Essere due ragazzi dell’Accademia, vincere una competizione con il club è enorme – cose che sogni da bambino”, ha spiegato Colwill, che ha fatto il suo debutto in Premier League nell’agosto 2022 e ha caratterizzato 37 volte in tutte le competizioni in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill

