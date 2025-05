La visione dell’Italia per l’Asia Centrale Il viaggio strategico di Meloni

Giorgia Meloni inizia una visita di tre giorni in Uzbekistan e Kazakhstan, paesi chiave per l'Italia nell'ambito di una strategia volta a rafforzare i legami commerciali e geopolitici con l'Asia centrale. Questa regione, sempre più cruciale come cerniera tra blocchi economici, offre nuove opportunità per la cooperazione e il dialogo internazionale. Scopriamo le implicazioni di questo viaggio strategico.

Uzbekistan e Kazakhstan, da oggi all’attenzione di Giorgia Meloni che vi inizia una densa visita di tre giorni, rappresentano le spie di un’area progressivamente diventata strategica sul terreno dei commerci, di geopolitica e quindi relazioni. Quell’Asia centrale che è di fatto cerniera tra due blocchi continentali che sono al contempo anche mercati e sfere di influenza. Il peso specifico di queste regioni è aumentato anche per via della concorrenza alla voce punti di riferimento: la Russia non è più il principale (o l’unico) player, accanto a numeri incoraggianti per l’Italia circa l’export. Tutti indizi che hanno fatto maturare la consapevolezza che, nell’ottica di un’Italia che si fa sempre più globale, è necessario favorire proficue interlocuzioni e rafforzare i partenariati bilaterali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La visione dell’Italia per l’Asia Centrale. Il viaggio strategico di Meloni

