La vicesindaco Tedesco ignorata dai consiglieri di FdI | Mevoli si dissocia

Tensione crescente all'interno di Fratelli d'Italia a Brindisi, dove il consigliere comunale Cesare Mevoli ha preso le distanze da una dichiarazione ufficiale del gruppo. L'incidente, avvenuto il 27 maggio, ha messo in luce le divisioni interne al partito, attirando l'attenzione sulla gestione delle comunicazioni e sulle relazioni tra i membri del consiglio.

