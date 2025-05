La via crucis di Juan Ayuso al Giro d’Italia | lo spagnolo ha rischiato di uscire fuori tempo massimo

Nel corso del Giro d'Italia, Juan Ayuso ha affrontato una vera e propria via crucis, rischiando di uscire fuori tempo massimo. Considerato uno dei principali favoriti al fianco di Primo Roglic, lo spagnolo ha dimostrato il suo valore nella prima settimana, indossando la maglia di leader. Tuttavia, le sfide del percorso si sono rivelate più ardue del previsto, mettendo alla prova le sue ambizioni di vittoria finale.

Juan Ayuso si era presentato al Giro d'Italia come uno dei grandi favoriti per la vittoria finale insieme allo sloveno Primo Roglic, reduce dal successo alla Tirreno-Adriatico e forte di una caratura tecnica di primo livello. Lo spagnolo aveva impressionato nella prima settimana e aveva indossato la maglia rosa, ma poi ha pagato a caro prezzo la caduta nella frazione dello sterrato e la condizione fisica è andata in calando (ha anche dei punti di sutura a un ginocchio). L'annunciato capitano della UAE Emirates-XRG era già saltato nella giornata di ieri pagando un quarto d'ora di ritardo dagli altri big in lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine, uscendo definitivamente di classifica.

BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Juan Ayuso conquista Tagliacozzo - Nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, Juan Ayuso ha brillato con una straordinaria prestazione, conquistando l’arrivo in salita a Tagliacozzo. 🔗continua a leggere

