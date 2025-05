La Veneranda Fabbrica del Duomo combatte il bagarinaggio con una nuova tecnologia | come funziona

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano lancia una nuova iniziativa contro il bagarinaggio online, adottando la tecnologia Sensor sviluppata da Evolutio Group. Questa innovativa piattaforma mira a proteggere i canali ufficiali di vendita dei biglietti, garantendo un accesso più sicuro e giusto per tutti i visitatori. Scopriamo come funziona e quali benefici porterà a turisti e appassionati.

Una tecnologia che si chiama Sensor, utile per contrastare il fenomento del bagarinaggio online e proteggere i canali ufficiali di vendita dei biglietti. Si tratta della piattaforma sviluppata dalla tech company Evolutio Group adottata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

