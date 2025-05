La TV ci fa il lavaggio del cervello e lo dimostra un brevetto? La teoria del complotto

La televisione, strumento di comunicazione per eccellenza, è spesso accusata di influenzare le menti degli spettatori. Attraverso un'analisi di un brevetto e l'esplorazione delle teorie del complotto, questo articolo si propone di esaminare come i media possano attuare un vero e proprio "lavaggio del cervello", plasmando opinioni e comportamenti tramite strategie mirate, come gli spot pubblicitari e la scelta dei contenuti.

Quante volte lo avremo sentito dire che «la Tv ci fa il lavaggio del cervello» e spesso ci sarà capitato di essere d'accordo? È innegabile che i media possano condizionare le masse, anche solo banalmente attraverso gli spot pubblicitari. Nei palinsesti gli spazi possono essere scelti anche attraverso criteri di opportunismo politico, eccetera. Si tratta di affermazioni discutibili su cui possiamo concordare o meno a seconda delle circostanze. Il problema è quando questi discorsi sfuggono di mano, arrivando a teorizzare il complotto dei televisori che emanano «scintille» allo scopo di operare letteralmente una manipolazione del sistema nervoso...

