La truffa dell' assicuratore per farsi consegnare oro e gioielli da un' anziana

Nel suggestivo scenario dei Castelli Romani, un'anziana è diventata vittima di una sofisticata truffa orchestrata da un malintenzionato spacciatosi per un assicuratore. Approfittando dell'assenza del figlio convivente, il truffatore ha messo in atto una manovra ingannevole legata a un finto incidente stradale per farsi consegnare preziosi oro e gioielli. Scopriamo i dettagli di questa inquietante vicenda.

Avevano studiato la preda. Riusciti a far allontanare il figlio convivente con una scusa il complice si era presentato alla porta dell'anziana residente ai Castelli Romani facendosi consegnare - in quanto assicuratore - oro e gioielli con la tecnica del finto incidente stradale provocato. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La truffa dell'assicuratore per farsi consegnare oro e gioielli da un'anziana

