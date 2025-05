La trama fenicia recensione della folle favola anticapitalista di Wes Anderson

In "La trama fenicia", Wes Anderson torna a incantare con la sua inconfondibile estetica, presentando una favola anticapitalista popolata da un cast stellare, tra cui Benicio Del Toro e Mia Threapleton. Questa recensione esplora la folle narrazione e le tematiche profonde che caratterizzano il film, offrendo uno sguardo su come il regista giochi con stile e significato in un'opera unica e coinvolgente.

Bastano pochi – pochissimi – fotogrammi per riconoscere la firma di Wes Anderson ne La trama fenicia. Questa sua nuova fatica è una favola anticapitalista che racconta la storia dal ricchissimo Zsa-zsa Korda, interpretato da un eccentrico ed eccezionale Benicio De Toro, desideroso di realizzare un complesso piano industriale su scala mondiale. Un film follemente bizzarro, dalle simmetrie maniacali e dall'estetica inconfondibile.

La trama fenicia: recensione del film di Wes Anderson - In occasione del Festival di Cannes, Wes Anderson torna sul grande schermo con "La trama fenicia", un'opera che incarna il suo inconfondibile stile visivo e narrativo. 🔗continua a leggere

